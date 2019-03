Dani Martín desmiente que haya intentado volver con Blanca Suárez

LO DEJA CLARO CON UN MENSAJE EN TWITTER

Parece ser que a Dani Martín no le hizo ninguna gracia encontrarse con la noticia de que estaba intentando reconquistar a Blanca Suárez. Según esta información, el cantante habría llamado insistentemente a la actriz y, tras no recibir respuesta, fue a su casa pero ella no le abrió la puerta. Un cabreado Dani ha dejado claro que esta información es mentira con un mensaje a través de su perfil de Twitter: “Creo que merezco respeto y no mentiras”.