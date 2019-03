Dani Martín confiesa cuál es la parte de las relaciones a la que está 'enganchado'

Dani Martín ha vuelto con mucha fuerza al panorama musical de nuestro país y acaba de estrenar su disco más autobiográfico, 'La montaña rusa', donde canta a los estados emocionales por los que atravesamos las personas.

Un disco que presentó este fin de semana en un autobús por el centro de Madrid y colapsó la Gran Vía de la capital: "Llevar desde abril con el disco terminado y no saber si le va a gustar a la gente, subir a un avión y dejarlo todo en manos del tipo que lo pilota… con esas cosas no lo paso bien. La incertidumbre no me gusta".

El artista ha hablado con ABC donde ha comentado lo que supone el amor para él: "Siempre vivo insatisfecho y frustrado, no me conformo como vive determinada gente, metiéndose en la cama durante tres o cuarenta años con una persona de la que no está enamorado".

Así, entre confesiones ha revelado cuál es la parte de las relaciones que más le gusta: "Estoy enganchado a las primeras partes de las relaciones, son tan maravillosas que tengo miedo a que lo de después no sea igual. La incertidumbre en la conexión con otra persona sí me gusta, pensar si me va a escribir o no… eso es lo más bonito que hay".

También comenta que actualmente no tiene pareja y está feliz: "Por primera vez llevo casi un año solo y me siento feliz, estoy a gusto conmigo mismo y no me importa pasar ratos solo con mi perro". Y añade que no teme encontrar a la persona adecuada solo que le gustaría dar con ella: "No me preocupa, me encantaría que llegara, que es diferente. No soy pesimista, soy positivo".