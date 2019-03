Dani Martín apoya a Joaquin Sabina tras sufrir un ‘Pastora Soler’ en su concierto en Madrid

LE DEDICÓ UNAS EMOTIVAS PALABRAS EN LAS REDES SOCIALES

Dani Martín fue uno de los muchos rostros conocidos que no quisieron perderse el concierto de Joaquin Sabina en el Barclaycard Center de Madrid. El mítico cantante tuvo que abandonar media hora antes de lo estipulado el escenario porque no se encontraba bien: “Hoy, por exceso de ganas de estar bien delante de mi gente de Madrid, me acaba de pasar un Pastora Soler”, comunicaba Sabina. Aun así, el artista recibió el apoyo de sus fans y amigos como Dani, que le dedicó unas palabras de ánimo en las redes sociales: “Desde que entraste al escenario hasta que saliste estuve con la piel de gallina, nadie trasmite verdad como tú, verdadero Sabina!!!”.