Dani Martín, Andreu Buenafuente, David Summers o Santiago Segura se despiden de Pedro Reyes a través de las rede sociales

Andreu Buenafuente ‏@Buenafuente

Hay gente que nunca debería marcharse. Pedro Reyes era uno de ellos. Adiós compañero.

Alex O'Dogherty ‏@AlexODogherty

"¡No empuje! ¡La gente no tiene que empujá! ¡La gente lo que tiene que hacer es merendá!" Pedro Reyes. DEP

Jose Mota ‏@JoseMotatv

Hoy es un dia triste, se nos ha ido un grande, un genio del humor, Pedro Reyes,

Jordi Évole ‏@jordievole

Nunca un título de programa retrató tan bien un día como este: "No te rías que es peor". Gracias por tantísimas risas, Pedro Reyes.

Eduardo Aldán ‏@EduardoAldan

Nos ha dejado Pedro Reyes. Enorme cómico, persona y compañero. Como homenaje hoy en @SopadeGansosTV aplaudiremos su última actuación. DEP

Miki Esparbé ‏@mikiesparbe

PEDRO REYES

Dani Martín ‏@_danielmartin_

Buen viaje amigo Pedro Reyes

canco rodriguez ‏@cancorodriguez

Descansa en paz PEDRO REYES... (Difícil de creer aun...)

David Summers ‏@DavidSummersHG

Destrozado por la pérdida de nuestro amigo Pedro Reyes.Aun no me lo creo, me acabo de enterar. Descansa en paz, genio. Nunca te olvidaremos.

Santiago Segura ‏@SSantiagosegura

Me dicen que ha muerto Pedro Reyes. Hasta la aparición de Faemino y Cansado mi cómico español favorito. Genial, surrealista, impredecible...

Elisa Matilla ‏@Elisa_matilla

Unico , maravilloso ... Te llevas mi admiración , nos dejas genio y figura . Pedro Reyes - La vaca

Miki Nadal ‏@NadalMiki

Qué lástima la muerte de Pedro Reyes. Uno de los cómicos mas originales y divertidos con los que he tenido la suerte de trabajar. DEP.

TAMARA ‏@Tamara_online

DEP. Pedro Reyes un gran referente del humor y marco mi infancia!!! Descanse en paz

secun de la rosa ‏@secundelarosa

Gracias Pedro Reyes por tantos momentos divertidos y por defender siempre tu originalidad. #PedroReyes

Dani Mateo ‏@DaniMateoAgain

Se nos ha ido uno de los tíos con los que más me he reído en mi vida. D.E.P. Pedro Reyes.

Manu Sánchez ‏@_ManuSanchez_

Ha muerto Pedro Reyes.Genio,referente y Maestro.Irte es lo único absurdo que no deberías haber hecho nunca amigo.

Julián López ‏@JulianLopez

Triste noticia. Pedro Reyes ha sido una gran influencia para mi desde niño. Gracias, Pedro. DEP.

@pepeviyuela ‏@PepeViyuelactor

Un recuerdo muy especial para Pedro Reyes. Gracias por tantos buenos momentos. Descanse en paz.

Berto Romero ‏@Berto_Romero

DEP Pedro Reyes. Gracias por la locura.

Dani Martínez ‏@danimartinezweb

Tan surrealista es que se haya ido de repente como el humor que tan bien hacía. Hemos perdido a un grande, Pedro Reyes. Admiración absoluta.

Florentino Fernández ‏@flofdezz

Uno de mis ídolos ha fallecido!!! Un genio de la comedia!!! Pedro Reyes!!! Buen viaje amigo!!!

Pablo Carbonell ‏@Carbonellsg

Me acaban de anunciar que Pedro Reyes, mi compañero y amigo, ha muerto está noche. Era un gran cómico y buena persona. Descansa en paz.