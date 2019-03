Dafne Fernández y Mario Chavarría se casan este fin de semana en un pueblo de Segovia

Dafne Fernández y Mario Chavarría serán muy pronto marido y mujer. La pareja se dará el 'sí quiero' este fin de semana en un pueblo de Segovia. La actriz ha intentado mantener la fecha de la boda en secreto desde que se anunciara su compromiso con el fotógrafo, tan solo había adelantado que se celebraría después del verano.

La futura novia ha confesado que ha depositado su confianza para lucir espectacular el día más importante de su vida en un diseño de Navascués. Un vestido con el que caminará hacia al altar delante de los 160 invitados a la ceremonia. En cuanto a su despedida de soltera, la actriz ya la celebró rodeada de grandes amigas como Silvia Alonso, Carolina Bang o Sara Sálamo.

La pareja se comprometió a principios de este año cuando disfrutaban de unos días en Estados Unidos. El fotógrafo quiso sorprenderla pidiéndole matrimonio delante de la tumba del gran Elvis Presley, un lugar muy significativo para los tortolitos:"Él sabe que me gusta mucho Elvis y sus canciones han sido importantes en nuestra relación. No me lo esperaba para nada. Lloré. Le empecé a besar y me decía que le dijera que si o que no, y dije por supuesto que sí", contaba la actriz.

Recientemente , Dafne confesó su deseo de aumentar la familia pronto: "Queremos tener niños", decía. Por lo que no faltará mucho para verla luciendo una tripita de embarazada. Aunque por ahora solo podemos decir que este fin de semana... ¡tenemos bodorrio!