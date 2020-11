Dafne Fernández ya tiene preparados sus imprescindibles en la maleta del hospital para cuando dé a luz a su hija

Dafne Fernández está ya en la recta final de su embarazo. La actriz, que dará a luz a su segundo hijo en común con su marido, el fotógrafo Mario Chavarría, a finales de este año, está viviendo los últimos momentos de la dulce espera de la niña que se convertirá en la aliada perfecta de su hermanito, Jon, de 2 años. Y ante la próxima llegada de su futuro bebé, por la que dentro de nada tendrá que poner rumbo al hospital, la intérprete ha querido ser previsora y ya ha hecho la maleta que se llevará cuando nazca la pequeña.

Muy organizada, ha querido enseñarles a todos sus seguidores todos aquellos imprescindibles que ha decidido meter en su maleta de estampado a flechas que se llevará al hospital. Una vez le dé la bienvenida a su niña, ésta necesitará su primera ropita. Por ello, la joven ha mostrado el body, el adorable conjunto de punto de color rosita y un gorrito calentito que ha escogido para la pequeña, así como una mantita con un adorno de ovejita con la que la envolverá a su salida del hospital.

Como es primordial: el libro de familia, los documentos de identidad de ambos padres e informes médicos, como su última analítica, no pueden faltar. Todo ello ha querido organizarlo en una carpeta naranja para que no se arrugue, además de haber cogido otra gris aparte para meter todos los documentos de la recién nacida.

Y cómo la comodidad es esencial y no puede faltar, Dafne no se ha olvidado de coger sus zapatillas moradas de pelito de andar por casa, ni tampoco de sus calcetines ''gorditos para no tener los pies fríos''.

Pero de lo que tampoco podemos prescindir actualmente, dada a la situación por la que atraviesa el mundo, es de la mascarilla. Por ello, como elemento indiscutible, en su equipaje ha decidido incluir también mascarillas de repuesto. Y dado a los varios días en los que se encontrará ingresada, tampoco ha querido olvidarse de su neceser con los productos necesarios en tamaño reducido.

Seguro que te interesa...

La foto de Dafne Fernández desnuda recién salida de la ducha en la semana 26 de embarazo