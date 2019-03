Dafne Fernández, Goya Toledo y María León, entre los diez mejores looks de la alfombra rosa de los Goya 2015

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LOS PREMIOS GOYA 2015

La alfombra rosa de los Premios Goya 2015 ha estado repleta de glamour. Nuestras celebrities han paseado palmito y han presumido de diseños en una de las alfombras más esperada del año. Dafne Fernández de The Second Skin, Blanca Romero de Dolce & Gabbana, Blanca Suárez de Zuhair Murad o Goya Toledo de Elie Saab, entre las mejor vestidas de la noche. ¡Dale al play y no pierdas detalle de sus modelitos!