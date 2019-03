Dafne Fernández confiesa cómo será su vestido de novia y los detalles de su luna de miel anticipada

Dafne Fernández hizo público en redes sociales su compromiso con su chico, el fotógrafo Mario Chavarría, el pasado mes de enero. Ahora la guapa actriz está inmersa de lleno con los preparativos de su boda que, tal y como ella misma ha confesado, tendrá lugar “justamente después de verano”.

Pero antes del enlace se irán de luna de miel anticipada. Y es que Dafne ha contado, durante un acto de presentación de la firma Esmara de Lidl, de la que es embajadora, que se irán a China invitados por el gobierno del país, que ha lanzado una iniciativa para promover el turismo invitando a influencers y rostros conocidos: “No creo que nos dé tiempo de irnos después de la boda, así que decidimos coger este viaje y aprovecharlo”. Además, les ayudará a no estar pensando todo el rato en lo mismo: “Así nos desestresamos, estamos en otro lugar, otra cultura, otra comida, ver otras caras… Al final te hace dejar de pensar en el día”.

Por otro lado, la intérprete ha revelado quién diseñará su vestido de novia: “Será la firma Navascues, es una sastrería de toda la vida y al final tiraré por la sencillez, ir clásica y por supuesto de blanco”, explicaba. Además, su amiga María Escoté le diseñará otro para el baile: “Es amiga mía, me hace mucha ilusión y a ella también regalármelo para ese día”.

Sobre el baile inaugural tras convertirse en marido y mujer, declara: “Yo soy bailarina y a mí me hubiese gustado hacer algo espectacular, sorprender a los invitados con una coreografía, pero todavía está por ver porque sé que Mario lo pasa muy mal, no le gusta bailar, y va a estar toda la ceremonia y cena pensando en el baile, así que prefiero no hacerlo”.