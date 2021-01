El tremendo susto de Dabiz Muñoz tras el incendio del restaurante vecino del StreetXO en Madrid

Dabiz Muñoz se ha llevado este domingo un tremendo susto después de que se incendiara el restaurante de al lado del StreetXO en Madrid. La azotea del edificio del Corte Inglés de la calle Serrano de Madrid ha sido desalojada tras declararse un aparatoso incendio.

Muchos medios apuntaban a que había sido el restaurante del marido de la presentadora pero, sin embargo, ha sido el restaurante vecino, llamado 'El Cascabel', cuyo chef, Roberto Ruíz, es primer Estrella Michelin mexicana de Europa. Además, en la azotea del establecimiento también se encontraba la heladería de los Hermanos Roca.

"Me estáis escribiendo muchos preocupados porque habéis visto la noticia de que se está quemando StreetXo, estar todos tranquilos porque StreetXo no se ha quemado. Ha sido en el restaurante de al lado, en Cascabel, y además no es un incendio grande. Al parecer se les ha incendiado parte de la campana extractora y de hecho el fuego ya esta extinguido", revelaba a través de sus historias de Instagram

"Se ha desalojado el edificio por precaución pero esta todo el mundo bien. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo y ánimos a los chicos de Cascabel y a Roberto Ruíz, pero el incendio ha sido menor y a penas ha afectado a un poquito de esa parte de la campaña. Menos mal, que menudo año llevamos", finalizaba, haciendo referencia a los momentos tan duros que han tenido que pasar.

Por su parte, el jefe de bomberos, Rodrigo Barrero, ha querido hacer un balance del incendio que ha afectado a dicho restaurante. En el vídeo de arriba puedes ampliar la información.

Esta noticia llega meses después de que el pasado 22 de agosto el restaurante DiverXO de Dabiz Muñoz sufría un incendio, en el que todo el mundo salió ileso, en pleno servicio de comidas a consecuencia de un problema en el sistema de extracción que desencadenó el fuego.

A las pocas semanas, el chef y su mujer Cristina Pedroche lograron inaugurar el 'nuevo' restaurante tras las reformas pertinentes llevadas a cabo. Y es que la pareja, que gritan al mundo su amor siempre que tienen ocasión, ha pasado por unos momentos muy duros, no solo porque el chef diera positivo en coronavirus, sino también porque el covid ha afectado mucho a la hostelería.

