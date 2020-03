Este pasado martes Dabiz Muñoz reaparecía en redes sociales tras estar varios días enfermo y con un cambio radical de imagen, ¡sin su ya mítica cresta! El famoso cocinero se vio obligado a cerrar sus restaurantes tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus.

Y aunque en la primera publicación que lanzaba, tras estos días alejado de las redes, Dabiz Muñoz revelaba que había estado enfermo, pero en ningún momento aseguró que había tenido coronavirus: "Después de 12 días enfermo, con algunos de esos días muy malos y la mejor cuidadora del mundo mundial @cristipedroche al fin empiezo a encontrarme mejor... Eso sí, el gusto y el olfato no han vuelto, joder!!!!!", unos síntomas un tanto característicos del coronavirus que hicieron que muchos se pensasen que el marido de Cristina Pedrochese había contagiado.

Tras la publicación, y la avalancha de noticias y mensajes que recibió el cocinero, Dabiz Muñoz ha querido pronunciarse de nuevo y dejar claro que no sabe si realmente ha tenido coronavirus o simplemente se ha tratado de una gripe común.

Además, con este mensaje también quiere agradecer todo el cariño que ha recibo tras la publicación del primer mensaje que lanzó.

"Gracias a todos por vuestros mensajes y vuestros ánimos. Me gustaría aclarar que sí, que he estado malo pero que en ningún momento me han hecho la prueba, así que no sé si he tenido coronavirus o no. Yo he hecho todo lo que me han recomendado los médicos, quedarme en casa y vigilarme. Puede que simplemente haya sido una gripe común. Nunca lo sabremos. Creo que los test se deben quedar para los colectivos de riesgo como así me hicieron saber cuando llamé por teléfono al médico. Gracias de verdad por preocuparos por mi salud, pero tampoco es cuestión de alarmar. Quizás tenía que haber sido más conciso y claro en mi anterior publicación y así no haber dejado posibilidad de que los medios se hicieran eco. Siento si alguien se ha preocupado de más. Mucho ánimo a todos los que sí que están contagiados y a todas sus familias", escribe el prestigioso cocinero junto a este post donde además muestra en vídeo cómo fue ese momentazo rapándose la cresta.