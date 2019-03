Cynthia Rossi se casa, la hija más desconocida de Carmen Martínez Bordiú

Cynthia Rossi es hija de una de las caras más conocidas de nuestro país pero ha desvelado a la revista ¡Hola! que pasa desapercibida para la prensa porque vive en París, ciudad en la que ha vivido desde que nació. Además, la joven se caracteriza por su sencillez y por tener una personalidad muy discreta aunque sea famosa de cuna por ser hija del francés Jean-Marie Rossi, un anticuario muy rico, y de Carmen Martínez Bordiú.



La nieta de Franco también ha afirmado a la revista: "En Francia vivo alejada de los focos y es algo que me encanta. Vengo muchas veces a España a visitar a mi familia, pero no suelo salir de esa especie de anonimato que me gusta que forme parte de mi vida".



Cynthia ha sido esta semana la protagonista de gran parte de los medios del corazón del país debido a que este fin de semana se casa en la ciudad de la luz. A sus 30 años ha decidido casarse con el francés Benjamín Rouget y desvela: "Lo más divertido en nuestra relación es que él fue mi primer amor, cuando yo tenía 16 años. Salimos hasta los 18 y, ahora, diez años después, nos hemos vuelto a encontrar".

Actualmente llevan más de dos años juntos otra vez y por fin podrán sellar su compromiso en una bod muy esperada por los medios donde podremos ver a Carmen Martínez Bordiú acompañar a su hija al altar. Además, al nuevo matrimonio siempre les quedará París para pasar más desapercibidos, y así vivir felices y comer perdices.