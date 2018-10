La señalada fecha que pone "tontita" a Cristina Pedroche

Cristina Pedroche se ha puesto nostálgica a través de su Instagram. Y es que cada año, cuando llega el 30 de octubre, el día de su cumpleaños, la colaboradora de Zapeando no puede evitar hacer una reflexión sobre cómo está yendo su vida.

"Lógicamente no tengo ningún motivo para estar triste, la vida me sonríe, tengo una familia maravillosa, el mejor marido del mundo, un trabajo que me encanta en el que me lo paso muy bien... Pero me pongo como 'tontita' cuando se acerca el 30 de octubre", ha escrito Cris.

Por su cabecita pasan muchas cosas, sobre todo si lo estará haciendo bien y si estará disfrutando a tope de la vida: "Yo creo que sí, que estoy donde siempre he querido. Me gusta la mujer en la que me estoy convirtiendo. Adoro ver cómo he ido evolucionando durante estos (casi) 30 años. Estoy orgullosa de mí. Me gusta siempre querer más...".

Y es que esto de hacerse “vieja” le está afectando: "Sé que es una tontería pero siempre me ha gustado compartir con vosotrxs mis sentimientos y no me gustaba la idea de guardar todo esto solo para mí. Gracias por estar siempre aquí (para bien o para mal). Todo me hace madurar".