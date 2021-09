Críticas a Carla Barber por su radical cambio físico tras compartir una foto de hace 10 años

Carla Barber es una de las influencers con más seguidores de nuestro país. La doctora en medicina estética utiliza las redes sociales para promocionar su clínica, aunque de vez en cuando la joven comparte algunos momentos más íntimos de su vida con sus millones de seguidores. También le gusta seguir la moda de las redes, recientemente la canaria se ha unido a un reto tendencia de Instagram, el '10 year challenge', que consiste en compartir una imagen de tu aspecto actual y otra de hace diez años atrás.

La ex de Diego Matamoros ha creado mucha expectación respecto a su participación en el 'challenge', realizando una cuenta atrás en sus historias de Instagram. Finalmente llegó el gran día de publicación de la comparativa y para sorpresa de la cirujana la foto no fue muy bien acogida en la comunidad virtual:"Las Barber #10yearchallenge", escribió en la foto en la que aparece junto a su hermana pequeña, Claudia, y que ha acompañado del emoji de una jeringuilla.

En la fotografía destacaban los cambios a los que ambas hermanas han sometido su rostro gracias a la medicina estética. Sus seguidores han comentado estas diferencias entre una foto y otra y han resaltado de forma negativa su cambio: "Estabas increíblemente preciosa 10 años atrás. Es que tenías una cara perfecta, no hacía falta tanto retoque. Pero es cuestión de gustos", le ha comentado una 'follower' a la doctora. Otra seguidora opinaba: "Para mí estabas más natural hace unos años... ahora no me gustas".

Asimismo, también han dejado mensajes para la hermana menor: "Creo que Clau sí ha mejorado", "Clau, guapísima antes, pero ahora es otro nivel" o "El cambio de Claudia es impresionante". En conclusión, los seguidores de la influencer prefieren su rostro de hace una década, antes de realizarse varios tratamientos estéticos en la cara. Sin embargo, a ella no parecen afectarle estos negativos mensajes y se siente orgullosa de los resultados de sus tratamientos faciales.

Seguro te interesa…

Diego Matamoros habla sobre los nuevos novios de sus ex Estela Grande y Carla Barber