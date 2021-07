Críticas a Alejandro Sanz por su mensaje sobre el joven asesinado en A Coruña

Alejandro Sanz se sumaba, como muchos otros famosos, a condenar en redes sociales el asesinato del joven Samuel Luiz Muñiz el pasado viernes en el paseo marítimo de A Coruña tras una brutal paliza. Una muerte que ha conmocionado a todo el país, de ahí que el cantante escribiera un tuit en el que trasladaba el siguiente mensaje: “Que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de su o sus asesinos, dice mucho de lo jodidos que estamos”. Unas palabras que acompañaba del hashtag #justiciaparasamuel.

Rápidamente su mensaje recibía la contestación de muchos usuarios, que criticaban duramente sus palabras: “Literalmente le han matado por su orientación sexual, claro que nos preocupa”, manifestaba uno, mientras que otro escribía: “No ha sido un accidente de tráfico, ni una muerte en un incendio (donde no haría falta recalcar su orientación sexual). Ha sido UN ASESINATO por ser homosexual, no sé tú pero me parece muy preocupante y necesario que se resalte para concienciar a la gente”.

Y es que la mayoría de las reacciones señalaban la necesidad de recalcar la orientación sexual del joven porque precisamente por ello había sido asesinado: “La sexualidad de Samuel importa precisamente porque ha sido el motivo de su asesinato. Hay que hablar de ello no solo por el daño irreparable que le han causado a él y a su entorno, sino también porque nos manda un mensaje claro a todos los que somos como él”.

De ahí que el artista tuviera que aclarar posteriormente sus palabras diciendo: “Me refiero a que hay medios que ponen en duda que fuera asesinado por su orientación sexual y cuestionan si era gay o no. Como si eso fuera un perverso atenuante. Que quieran sacar la homofobia de la ecuación me parece el problema”.

Las muestras de dolor por parte de muchísimos rostros conocidos se han ido sucediendo a lo largo de este fin de semana. Así por ejemplo, la cantante India Martínez señalaba: “Acabo de leer que han matado de una paliza a un chico por su orientación sexual a grito de maricón, PERO, EN QUÉ P*** MUNDO VIVIMOS? Qué dolor”. Por su parte, Angy Fernández también escribía: “ASESINADO a grito de maricón. Lo han matado por su orientación sexual en ESPAÑA. Esto sigue pasando en un país avanzado. Y algunos aún sin entender la lucha por sus derechos. La celebración del orgullo…”.

