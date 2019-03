Cristina Pedroche vuelve a generar polémica con la elección de sus vestidos

La presentadora de 'Tú sí que sí' y colaboradora de 'Zapeando', Cristina Pedroche, ha vuelto a demostrar su gran sentido haciendo su particular guiño a la gran polémica que se generó (como cada año) con la elección de su vestido para las Campanadas de Antena 3 junto a Wyoming en 'El Intermedio'.

En un principio, Pedroche apareció con un vestido negro en el que Wyoming echaba de menos alguna transparencia: "Me has venido con un vestido opaco y así no vamos a ser TT". Después de este diseño llegó con un look totalmente opuesto, un chándal, al que ella misma bautizó como 'traje regional' de su barrio (un comentario que no sentó muy bien a algunos de los usuarios en las redes).

Después de esta aparición junto a Wyoming, Cristina Pedroche se ponía un miércoles más al frente de 'Tú sí que sí' con un vestido de lo más sexy. ¡Y es que Pedroche derrocha sexappeal!