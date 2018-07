Cristina Pedroche vuelve a defenderse tras ser criticada cruelmente por este vestido

Este jueves Cristina Pedroche volvía a ser duramente criticada en redes sociales por el vestido que había lucido durante la emisión del programa de 'Zapeando'.

La presentadora recibió un sinfín de comentarios negativos calificando a Pedroche como "buscona" o "guarra". Algunos usuarios llegaron a decir que Pedroche "se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención"…

Harta de todos esos comentarios, Pedroche ha decidido volver a utilizar sus redes para salir en su defensa y en la de todas las mujeres.

"Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mí, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas", escribe la presentadora junto a una publicación donde posa orgullosa con su vestido. Y es que por si a alguien todavía no le ha quedado claro: "Me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio. Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y solo yo quiero".