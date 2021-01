EL VESTIDO DE CRISTINA PEDROCHE PARA NOCHEVIEJA

Cristina Pedroche rinde homenaje al edredón y las mascarillas bajo el concepto de 'Confinamiento Couture' con su look para las Campanadas de Antena 3

El vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de Antena 3 ha vuelto a convertirse en trending topic. La presentadora sorprendía un año más con su look elegido para despedir el año junto a Chicote, en esta ocasión rindiendo su particular homenaje al edredón y las mascarillas bajo el concepto de 'Confinamiento Couture', término con el que Josie, su estilista, ha definido el look.