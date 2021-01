Así se siente Cristina Pedroche tras su comentado vestido en las Campanadas de Antena 3

Cristina Pedroche volvía a convertirse en la gran protagonista de la última noche del año gracias a la elección de su vestido. En esta ocasión, y según el término acuñado por su estilista Josie, la presentadora apostó por el 'Confinamiento Couture', rindiendo su particular homenaje al edredón y las mascarillas, tan protagonistas en todos los hogares españoles durante la pandemia generada por el coronavirus.

Así Pedroche eligió para la ocasión un abrigo acolchado que simulaba un edredón realizado con tejidos ecológicos, y un mini vestido joya de Pedro del Hierro para el que se utilizaron más de 16.000 piezas de cristal bordadas a mano en las que se invirtieron más de 350 horas para engarzarlas una a una.

Una sexy pieza que se inspiraba en las mascarillas y que completó con unas botas de la misma firma y a juego con su vestido, y un tocado que ensambló sobre una repeinada coleta baja con raya al medio, realizado con 2021 brillantitos que escondían detrás el mensaje de iniciar un nuevo año lleno de luz.

Ahora Cristina ha vuelto al trabajo como colaboradora de 'Zapeando', donde se ha sincerado sobre cómo se sintió tras presentar las Campanadas un año más y que su vestido haya sido lo más comentado: "Estoy bien porque estoy intentando no leer nada", aseguraba.

Su compañero Dani Mateo quiso alabar la sinceridad de su discurso: "Lo hice muy real, son mis palabras. Estoy contando una cosa muy personal, muy mía, y creo que la gente se ha podido sentir un poco identificada".

Josie ha querido destacar además lo nada fácil que era llevar una pieza tan complicada: "Era bastante difícil por el peso de un vestido tan mínimo", y es que la prenda pesaba 7 kilos e iba sujeta por unos finísimos tirantes.

Pero para Pedroche lo más importante es: "A mí lo que más me llena son todas estas fotos, los Tik Tok, que la gente se lo pase bien… Yo lo hago por esto, no lo hago por ganar o no ganar. Yo tengo un contrato de cadena y si hago las Campanadas o no las hago gano lo mismo".

Seguro que te interesa...

Así ha definido Josie el vestido de Cristina Pedroche tras las Campanadas de Antena 3