Cristina Pedroche da las primeras pistas sobre su vestido para las Campanadas en Antena 3

Cristina Pedroche ya ha dado las primeras pistas sobre su vestido para las Campanadas de Nochevieja en Antena 3. Sin duda alguna, este es ya uno de los momentos más esperados de años ya que la expectación con respecto al diseño que va a lucir la guapa presentadora es cada vez mayor.

“Este año es el más bonito con diferencia. El otro día me lo probé, y estaba a mitad, y se me saltaron las lágrimas. Es espectacular", confesó en el programa 'Zapeando'. Tan ilusionada está que hasta ha hecho una publicación en Instagram recordando los cuatro modelos que ha lucido con anterioridad junto unas palabras que dejar ver la emoción que le produce tan señalado momento.

“Para mí este vestido es un once. Están trabajando ahora mismo en él. La idea principal es mía, pero Josie la lima, y la marca tiene que decidir si quiere llevar a cabo el diseño”, afirma Cristina. Y añade: “Es una marca española y no es la misma de otros años”. Además, asegura que “no hay ningún elemento en este vestido que hayamos visto en los anteriores. No hay nada parecido. Yo nunca digo adiós a nada, pero es otra cosa”. Y, según indicó, en cuanto a temas cromáticos también es distinto.