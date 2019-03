Cristina Pedroche y su secreto inconfesable

Los blogs son una plataforma que nos ayuda mucho a conocer más de nuestros famosos. Comparten parte de su día a día, hablan sobre sus gustos, y sobre lo que les encanta hacer cuando más alejados están de las cámaras, abren parte de su vida más íntima y la comparten con nosotros. En este caso ha sido Cristina Pedroche la que revoluciona con su último post. Hace unas horas compartía en sus redes sociales una foto anunciando que contaba su gran secreto en el blog que tiene en la revista HOLA.

La presentadora lleva mucho tiempo despertando grandes polémicas, como por ejemplo con sus esperados outfits cada 31 de diciembre, mostrándose ante las cámaras con gran naturalidad, y además, es bastante activa en redes sociales, lo que nos permite conocer más de su vida. Pero aun así, siempre tiene algo con lo que sorprendernos. Resulta que Cristina es una apasionada de las castañas "¡Todas! ¡Las quiero todas!", confesaba la presentadora en su blog.

Llega el frío, se acerca la Navidad y entran ganas de comer las típicas castañas asadas de los puestos navideños. Pero lo de Pedroche es algo de los 365 días del año y no le importa que sean crudas, asadas, hervidas o dulces. Según declaraba en su blog: "Tanto si tengo 10 como si tengo 100, ¡¡¡hasta que no veo que no queda ninguna no puedo parar!!!".