Los abdominales hipopresivos se han convertido en los mejores aliados de las famosas para presumir de tipazo y sobre todo de vientre plano. Pilar Rubio, Amaia Salamanca o Elsa Pataky han sido algunas que han conseguido recuperar la figura después de dar a luz gracias a ellos.

Aunque Cristina Pedroche no ha sido madre todavía, la presentadora no ha dudado en apuntarse a esta moda para tonificar su cuerpo y sumar este tipo de ejercicios a su rutina como ha explicado en su blog, 'Wonder Wall': "La primera clase me costó mucho porque siempre he trabajado el abdomen de la forma habitual que es sacarlo para fuera, y claro cuando me decía que metiera la tripa sin tener aire dentro, me parecía imposible", reconoce.

Pedroche afirma en su web que ya va notando los resultados aunque solo va a una clase por la semana que duran 45 minutos. La periodista no ha dudado en bromear con las fotos que ha publicado y espera que sus seguidores "no la juzguen ya que todavía es principiante".