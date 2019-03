Cristina Pedroche revela quién será el diseñador de su vestido para las Campanadas de Antena 3

Cristina Pedroche ha confesado en su blog quién diseñará este año su vestido para las Campanadas de Antena 3. La presentadora ha revelado que vuelve a repetir firma: será Pronovias quien se encargue de su modelito de nuevo, con Hervé Moreau, el diseñador creativo de la casa, al frente.

“Era imposible hacerlo con nadie que no fuera Hervé, el diseñador de Pronovias. Siempre consigue llevar mi idea loca (ya pasada por el filtro de Josie) a un nivel mágico”, escribe Cris en su post.

Ya en las Campanadas de 2015 y 2016 Pedroche se decantaba también por Pronovias, y para ella si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?: “Yo le paso una idea clara pero con mil detalles, y Hervé me escucha atentamente”, y añade: “Siempre me presenta algo más espectacular de lo que yo me había imaginado”.

Repetir con él hace que cada vez sea más: “Sabe lo que me gusta, cómo es mi cuerpo, qué me favorece más…”. ¡Estamos deseando verlo!