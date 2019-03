Cristina Pedroche revela cómo pasará su primera Nochebuena como mujer casada

A finales de octubre, Cristina Pedroche se convertía en una mujer casada. La presentadora y colaboradora de 'Zapeando' tenía claro que el chef David Muñoz era el elegido para dar ese gran paso.

Por este motivo, estas serán unas navidades muy especiales para Pedroche, y es que son sus primeras fiestas navideñas como mujer casada. La presentadora ha revelado en la revista ¡Hola! cómo celebrará esta noche tan familiar. Solo hay una preocupación en casa de la familia Pedroche, y es que con un yerno con tres estrellas Michelín, ¿cómo le sorprendes con la cena?: "Mis padres están preocupados por ver qué le van a poner a David, pero él está encantado con todo".

Un menú que, aunque cuenta con un invitado muy exquisito en cuestiones culinarias, será el de todos los años: "En casa siempre hacemos sopa de marisco y luego ponemos jamón y otras cosas, y tomamos una carne. Pero yo todos los años pido que me hagan un huevo frito. Y este año tomaremos también huevos fritos con patatas. Desde que esperaba los regalos de Papá Noel, nunca ha habido una Nochebuena que me hiciera tanta ilusión. Aunque en casa la verdad es que no somos de mucho postureo".

Una Navidad muy especial para la presentadora que como ha confesado este año la vivirá de forma diferente: "No ponemos manteles finos ni grandes vajillas y yo recuerdo mis Nochebuenas en bata... cómoda. Lo pasamos bien y jugamos al bingo. Somos una familia de barrio, normal y así lo celebramos. Y de repente este año estoy buscándome el 'look' y estas tonterías me hacen muchísima ilusión. Hasta he comprado unos gorritos de Navidad para hacernos fotos David y yo".