Cristina Pedroche responde a Nuria Roca: "Mi relación con David Muñoz no incita al maltrato"

La semana pasada Cristina Pedroche visitaba 'El Homriguero 3.0', la colaboradora de 'Zapeando' habló sobre la nueva temporada del programa que presenta en La Sexta, 'Pekín Express'. Y no solo eso, sino como ya viene siendo costumbre, Pedroche habló del enorme amor que siente hacia su marido, el chef David Muñoz.

Unas declaraciones que han traído cola, y es que al día siguiente Nuria Roca, conductora del programa 'Lo mejor que te puede pasar' de Melodía FM, publicó un post en su blog, 'Los tacones de Olivia', en el que criticaba duramente las palabras de Pedroche: "Creo, personalmente, que Cristina Pedroche hace un flaco favor a las mujeres cuando explica lo enamorada que está de David Muñoz. No por lo enamorada que esté, faltaría más, sino por cómo lo dice y lo que transmite", escribía.

Ante esta reacción, David Muñoz no pudo contener las palabras y no dudó en contestar a Roca a través de Twitter: "Me da mucho asco y pereza la gente que critica las cosas buscando el aplauso fácil y demagógico... Hay que mirarse al espejo y hablar menos!", apuntaba.

Aunque Pedroche se ha mantenido en un segundo plano ante esta polémica, anoche la presentadora y colaboradora acudió a un acto en Madrid y allí habló sobre las declaraciones que Nuria Roca hizo en su blog: "Mi relación con David no incita al maltrato, son palabras muy serias que no se pueden decir a la ligera. Hay a quien le pueda parecer empalagoso, pero es mi historia de amor. ¿Quién no ha dicho alguna vez 'me muero por ti'? Y no se muere. Son formas de hablar y me da hasta vergüenza tener que explicarlo".