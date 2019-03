Cristina Pedroche responde en su blog a las críticas recibidas por sus declaraciones sobre la maternidad

Cristina Pedroche siempre está en el centro del huracán. Su espontaneidad y naturalidad no le permiten que se muerda la lengua, por lo que alguna declaración que otra genera muchas críticas por parte de sus seguidores en las redes sociales, que parecen no tener piedad con la morena. La última ha sido después de haber confesado en una entrevista en La Vanguardia que si algún día tiene un hijo, está segura de que no lo querrá tanto como a su marido, David Muñoz.

Pero como la guapa presentadora de ‘Pekín Express’ tampoco se calla, ha querido dejar clara cuál es su postura al respecto, por lo que ha publicado una nueva entrada en su blog de Hola.com bajo el título: ‘Pues nada… ¡nueva polémica!'.

“Parece que no puedo decir nada sin que muchas personas se sientan heridas, ofendidas e incluso decepcionadas… ¿En serio todo este revuelo porque digo a quién quiero y cómo le quiero”, escribe.

“Cuando vi el trending topic pensé joe, se ha tenido que resolver todo lo de la inverstidura, debemos de tener ya presiente del Gobierno, nuestros políticos ya no deben de ser corruptos, todo debe estar solucionado en España… ¡para que durante 7 horas lo más ‘comentado’ en redes sociales fuera mi nombre! Pero no fue así…”, comenta con ironía Pedroche.

Y sigue reflexionando: “De verdad, no entiendo cómo teniendo cosas tan importantes, mucho más urgentes, de más calado social, la gente ‘malgaste’ su tiempo en criticar a una ‘chica de la tele’ que dice que quiere mucho a su marido… Joe qué mala es, ¿no? Bueno, pues qué mala soy”.