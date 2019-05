Cristina Pedroche explica con esta foto cómo se siente cuando tiene la regla

Cristina Pedroche ha vuelto a demostrar su gran naturalidad. La presentadora y colaboradora de 'Zapeando' ha publicado una foto donde habla abiertamente de cómo se siente cuando tiene la regla.

"Me he hecho muchas fotos pero he decidido subir esta porque creo que es la que más me representa hoy. Me duele mucho la tripa por la regla y estoy como sin ganas de nada, bueno de helado y chocolate sí. Me veo feísima, hinchada... Ayyy...todos los meses lo mismo", escribe Pedroche junto a la foto.

Pero a pesar de estar en esos días que se vuelven un poco grises, Pedroche está feliz. Y es que la famosa presentadora está encantada con la buena acogida que ha tenido la colección de maquillaje que ha lanzado recientemente junto a la firma Inglot.