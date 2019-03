Cristina Pedroche quiere casarse con David Muñoz este año: “Yo ya me hubiera casado con él. Se lo pido todos los días, así que yo creo que por pesada me dirá que sí”

LA REPORTERA ESTÁ LOCAMENTE ENAMORADA DE SU CHICO

De que Cristina Pedroche está totalmente colada por su chico, no nos queda duda alguna. La guapa reportera no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar sobre sus sentimientos hacia el chef David Muñoz, con el que inició una relación a finales del 2014. La colaboradora de ‘Zapeando’ y presentadora de ‘Pekín Express’ tiene ganas de boda: “Yo ya me hubiera casado con él. Se lo pido todos los días, así que yo creo que por pesada me dirá que sí”, confiesa Pedroche.