Cristina Pedroche presume en Instagram de sus zapatillas más originales

Cristina Pedroche es fan de las zapatillas de deporte. En su cuenta de Instagram es habitual verla con diferentes modelos de zapatillas que combina tanto con sus leggings de running como con sus vaqueros. Sin embargo, hasta ahora no había lucido un par tan especial como el que estrenó hace unos días, que no pueden ser más originales.

Blancas y con unas orejas a modo de lengüeta con detalles en rosa, el mismo color del pompón que tiene atrás, a la altura del tobillo, han causado furor en su perfil en Instagram. Y eso que hace unos años admitía que no entendía de moda.

"De moda tampoco controlo mucho, no te voy a engañar. Yo tengo un blog pero no es de moda, ni soy bloggera ni nada de eso. Yo, mi día a día, visto con un pitillo y unas Air Max de Nike con un jersecito así mono, y ya está. Soy muy de deportivas, el tacón lo dejo sólo para los programas porque al final te carga la pierna, el gemelo, y luego para correr no estás a gusto", comentó en una ocasión.

Las zapatillas son de la firma sueca Minna Parikka y la imagen de las mismas ya ha recaudado más de 36.600 likes en Instagram. Son de cuero blanco y el pompón de pelo de oveja, además están fabricadas en España. Aunque aquí la marca sea prácticamente desconocida, Cristina Pedroche ha querido darse un capricho porque el precio de las zapatillas no es nada económico. A la venta en la web de la firma cuestan 290 euros.