Cristina Pedroche se opera de la vista: "¡Adiós gafitas!"

Cristina Pedroche no volverá a sufrir por llevar las gafas llenas de huellas o porque se le meta algo en el ojo mientras lleva lentillas, y es que la presentadora ha pasado por el quirófano para operarse de miopía.

Así lo ha revelado en el último post del blog que escribe para la revista ¡HOLA!, en el que ha explicado el proceso de la operación y sensaciones antes, durante y después de la cirugía. "Se pasa un ratillo incómodo, pero lo que ganas es tan brutal que merece la pena sí o sí", ha escrito al final de la entrada.

Además, ha explicado que este era el motivo por el que durante el último mes solo la hemos visto con gafas y con los ojos sin maquillar en sus apariciones como colaboradora de 'Zapeando'. "El 'problema' es que tengo que estar sin maquillarme 3 semanas, no por el hecho de maquillarme, sino porque no puedo frotar el párpado para después desmaquillarme… Así que esta es la única razón por la que no me maquillo los ojos… ¡¡porque no puedo!! En estas semanas se notará más que nunca los 26 años que tengo… ¡Ya habrá tiempo de que vuelva el eyeliner, las sombras y el rímel!", ha comentado divertida al respecto.