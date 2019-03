Cristina Pedroche necesita la opinión de sus fans: ¿Con flequillo o sin flequillo?

A pesar de que la polémica sigue girando en torno a Cristina Pedroche debido a las últimas declaraciones de Nuria Roca acerca de los mensajes negativos que pueden implicar sus palabras hacia su enamorado, David Muñoz, la presentadora no le ha dado importancia y este fin de semana se ha preocupado de un asunto mucho más banal: ¿Con flequillo o sin flequillo?

Cris ha subido una imagen suya con el mismo look pero en una aparece con la raya al medio y en la otra con el flequillo recto. "¿Y si me corto el flequillo otra vez?", fue la pregunta que lanzó el pasado sábado a sus seguidores. Las respuestas no tardaron en llegar y, en general, los usuarios de Instagram se decantan por una Pedroche sin flequillo.

Si tenemos en cuenta los consejos generales que suelen darse para cada tipo de cara, a los rostros redondos como el de Cristina suele irles mejor un flequillo lateral, como el que ha estado luciendo en sus últimas apariciones públicas. Sin embargo, la que es guapa, es guapa, y la colaboradora de 'Zapeando' nos lo ha demostrado en miles de ocasiones cambiando el estilo de su peinado radicalmente. ¿Y vosotros qué opináis?