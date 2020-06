Cristina Pedroche no tenía su mejor día, o al menos así lo ha considerado ella misma, por lo que ha decidido mostrarse a sus seguidores tal cual, sin filtros ni maquillaje y hasta enseñar la 'calentura' que le había salido en los labios.

La presentadora compartía las imágenes en sus stories de Instagram antes de pasar por maquillaje y peluquería para entrar en el plató de 'Zapeando'. "Creo que hoy es el día que más fea estoy de mi vida", se sinceraba, y añadía: "Me viene bien hasta la mascarilla porque lo disimula".

Y cuando se quitaba la mascarilla mostraba un primer plano de sus labios: "¿Qué es eso? Me ha salido una calentura", comentaba. "Para que veáis que no me escondo", afirmaba tirando de humor. Y continuaba haciendo un repaso a su cara: "Estoy feísima, con ojeras y todo. Estas es mi realidad".

