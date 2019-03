Cristina Pedroche, muy criticada en las redes sociales: "Tendré un hijo y le querré mucho, pero nunca tanto como a David"

Ser el centro de todas las miradas implica que cada movimiento que hagas y cada palabra que digas sea objeto de crítica, como le pasa a Cristina Pedroche, cuyas entrevistas y opiniones siempre hacen arder las redes sociales. La presentadora de 'Pekín Express' la ha vuelto a liar por unas declaraciones que ha realizado en una entrevista con La Vanguardia.

Cristina ha reiterado una vez más lo enamoradísima que está de David Muñoz, aunque su último mensaje de amor no ha hecho las delicias de todos: "Cuando era más joven quería tener un hijo por experimentar qué puede ser compartir tu vida dándoselo todo a una persona. Pero ese niño crecerá y se irá. Será independiente. Yo tendré un hijo y le querré muchísimo, pero nunca tanto como a David", comentó.

Unas palabras que han desatado la ira de los haters de la red y de los defensores de la maternidad, quienes no se han cortado a la hora de lanzar sus opiniones negativas. "No me imaginaba tener una pareja que es mi mitad ni entregárselo todo a una persona; siempre había pensado que cuando te entregabas a alguien perdías un poco tu esencia. Y estaba equivocada", añadió la periodista.

Para más inri, Pedroche decidió expresar abiertamente que es votante de Alberto Garzón y que es de izquierdas porque eso "significa querer el bien para todo el mundo". "Si yo ingreso más dinero que mi madre, que gana 700 euros al mes, entiendo que me deben quitar más IRPF de mi sueldo y debo pagar un IVA. Pero esos impuestos quiero que se destinen a hospitales y a educación pública. No que se pierda en bolsillos de políticos corruptos", explicó sin ningún tapujo.