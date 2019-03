Cristina Pedroche muestra el look que le gustaría lucir si se volviera a casar

Hace un año y medio que Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz se dieron el 'sí quiero' el pasado 24 de octubre de 2015 donde por fin sellaban su amor en una boda muy íntima y original.

Así, una de las cosas que más sorprendió del enlace es que para la ocasión la presentadora escogió un look muy diferente al de una novia tradicional. Y es que, tal y como ella misma reveló, se casó con zapatillas y vaqueros.

Dos prendas muy habituales dentro del armario de Pedroche, tanto que no le importaría volver a lucirlas si se volviera a casar. Algo que ha comentado en una de sus últimas publicaciones de Instagram donde ha subido una foto donde escribe: "Si me volviera a casar sería con estas zapatillas sin duda!!! Incluso con todo el look jaja😂 #PedrocheVaqueros".

En la foto vemos a Cristina luciendo unas zapatillas de raso pertenecientes a la colección que Rihanna ha confeccionado para la firma Puma. El conjunto se complementa con una camiseta básica de Guess y unos originales pantalones vaqueros pesqueros de Asos.