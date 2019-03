Cristina Pedroche muestra su enfado ante los medios tras su boda con David Muñoz

Cristina Pedroche acaba de aterrizar en la T4 del aeropuerto de Adolfo Suárez junto a su recién estrenado esposo, David Muñoz, tras disfrutar de una luna de miel en la India junto a unos amigos. Despuésde que su boda sorpresa, exclusiva que publicó ¡Hola! este pasado miércoles, se convirtiese en la noticia de la semana han sido muchos los medios que se han trasladado hasta el aeropuerto para conseguir las primeras declaraciones de Pedroche como mujer casada.

Un despliegue que no ha sentado nada bien a la presentadora, quien se ha mostrado muy enfadada con los medios allí presentes: "De verdad, esto es un cuadro. Yo no soy Lady Gaga, yo siempre os hablo y os cuento todo. Pero, cuando haya algún tipo de entrevista, os contaré. Esto me da mucha vergüenza", decía la colaboradora de Zapeando. "Si nosotros lo único que queremos es felicitarte por tu boda", le decía la reportera a Cristina. "Pues me mandas un WhatsApp. Pero no esto. Muchas gracias por la felicitación. Y lo siento, ¿eh?".

Por su parte, David salía minutos más tarde que la presentadora refugiándose de los medios bajo una gorra y sin hacer ningún tipo de declaración ante los paparazzis que había allí presentes.