La importante reflexión de Cristina Pedroche tras estar cinco horas sin móvil

Este pasado martes eran muchos los que se preguntaban qué pasaba con Cristina Pedroche que no estaba publicando su ya tradicional Stories bailando antes de entrar al programa de 'Zapeando'; pues bien, ya sabemos qué ha ocurrido.

A través de su cuenta de Instagram Cristina Pedroche ha confesado que se le había olvidado el móvil en casa. Cinco horas de desconexión en los que la presentadora ha hecho una importante reflexión.

"Se me había olvidado el móvil en casa y al principio he estado nerviosa pero avisando a quien tenía que avisar me he relajado y estar 5 horas sin móvil ha sido una desconexión maravillosa. También me ha servido para darme cuenta de que estoy bastante enganchada", escribe Pedroche junto al post que ha compartido con todos sus seguidores y que ya ha superado los 90.000 likes en Instagram.