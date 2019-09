Cristina Pedroche también tiene días malos, y es que a pesar de que siempre vemos a la guapa presentadora de 'Zapeando' con una sonrisa y mucha energía, también tiene momentos de bajón en los que no todo es tan positivo. Así lo ha mostrado en la última imagen que ha compartido en Instagram: "Hoy no ha sido el mejor día de mi vida pero ya estoy en el sofá y eso me reconforta. Mañana más y mejor, está claro", ha escrito junto a una imagen en la que aparece con gesto serio.

Ante este mensaje, las reacciones no se han hecho de esperar: "Ánimo, jefa! Nada puede con la Pedroche Tocha!", le comentaba su compañera de 'Zapeando' Ana Morgade, mientras que otros usuarios manifestaban su preocupación por la guapa presentadora. "¿Qué pasó?", "¿Qué te ha pasado? ¿El nuevo programa?" o "¿Qué te pasó, Cristina? Mucho ánimo", han escrito.

