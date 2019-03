Cristina Pedroche y Lorena Gómez, duelo de estilo tras coincidir con el mismo vestido

UN SEXY VESTIDO ROJO de encaje

Se ha convertido en el vestido estrella de estos días. La presentadora Cristina Pedroche y la cantante y concursante de 'Tu cara me suena' Lorena Gómez, parece que se han puesto de acuerdo para elegir el momento de enfundarse en este vestidazo y eclipsar a sus seguidores. Ambas han elegido este look para momentos importantes en su carrera. Lorena lo eligió para una de las galas de 'Tu cara me suena' y Cristina para presentar una gala muy especial de 'Tú sí que sí'.