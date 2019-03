Cristina Pedroche lanza un contundente mensaje en Instagram

Con un rotundo "Y punto" junto a una imagen donde se podía leer: "No odies al que te odia, quiere a quien te quiere", Cristina ha manifestado que no piensa hacer ni el más mínimo caso a los que se dedican a criticar su día a día.

Y es que de críticas sabe mucho Pedroche. La vallecana ha tenido que lidiar y hacer frente a varias polémicas mediáticas por declaraciones que ha hecho sobre su relación con David Muñoz, por su forma física y hasta por su forma de conducir.

Recientemente ella misma explicaba cómo vivía los comentarios negativos que le lanzaban: "Las críticas no pueden afectar si es de gente que no conoces y te dan un poco igual. Soy feliz. Hago caso a mis padres, a mi familia, a mi marido y a mis amigos. Me siento ideal. He adelgazado tres kilos y eso no es para pasar de ballena a espina. No es una locura". Unas palabras que Cristina Pedroche ha querido ratificar en su Instagram.