Cristina Pedroche intenta calmar la furia de su marido David Muñoz por Instagram

La popularidad no siempre trae cosas buenas. Y es que a veces es difícil gestionarla. Algo así es lo que le ha sucedido al chef David Muñoz tras publicar en Instagram la foto de un plato donde aparecía un pato a la brasa y se veía el animal entero cocinado. En restaurante Noma de Copenhague.

La imagen no fue del gusto de todos sus seguidores y le llovieron infinidad de críticas por ello. En un primer momento se defendió diciendo: "Solo hace falta leer comentarios de mi Instagram para darse cuenta de muchas cosas. ¡La segunda parte te comes resto del pato, espectacular!".

Pero, quizás, cansado de seguir recibiendo críticas utilizó de nuevo la red social para ejemplarizar que en España hacemos lo mismo con la foto de un cochinillo acompañado de un largo texto.

Su mujer, Cristina Pedroche, hizo algo parecido pero con un sándwich que ella misma se había preparado para dar a entender que sin su marido sus cenas no son tan ricas. Intentando, así, suavizar el asunto: "No siempre ceno tan bien... Se nota cuando me lo hago yo...😱 #pedrochef #soyunatriste #echodemenosamichef @dabizdiverxo ❤️", comentaba.