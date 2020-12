Cristina Pedroche desvela en 'El Hormiguero' cómo no será su vestido de las Campanadas de Antena 3

Quedan muy pocos días para que por fin se desvele uno de los grandes misterios que esconde Cristina Pedroche: su vestido de las Campanadas.

La presentadora y colaboradora de 'Zapeando' se pone un año más al frente de las Campanadas junto a Alberto Chicote. Un año al que hay que decir adiós de forma especial, y es que el covid ha provocado que estemos deseando despedir este 2020.

Un momento en el que todos pediremos nuestros nuevos deseos para 2021 y en el que, seguramente, una vez más, Pedroche nos sorprenda con su elección para las Campanadas.

Pero antes de que llegue esa gran noche, la presentadora acudía este miércoles al plató de 'El Hormiguero' donde impactó con un impresionante jumpsuit de lentejuelas en dorado con el que marcaba su impresionante figura. Un mono donde la forma del pecho nos recordaba mucho a la que Madonna lució en una época sobre los escenarios.

Y aunque Pablo Motos insistió para conocer más detalles sobre cómo será el vestido que Pedroche luzca este año en las Campanadas de Antena 3, lo único que quedó claro es cómo no va a ser: "No es ajustado, me puedo sentar con él, puedo hacer pis con él, me podría meter dentro de él si estuviera comiendo durante días lo que me diese la gana. Este año quiere darle brillo y esperanza a la gente".

Ya solo nos queda esperar para verlo…

Lo que sí que ha desvelado Pedroche es que no lee la prensa al día siguiente de dar las Campanadas porque siempre hay comentarios negativos acerca de su estilismo: "Me tendrían que ingresar si leo los comentarios el día después de las Campanadas, lo empiezo a leer el día 2, 3... Para bien o para mal se lía. Si dicen que bonito, que elegante, no sería yo".

Una entrevista donde además confesó qué es lo que más le molesta de las críticas: "Que no hay trabajo en el vestido. Llevo todo el año trabajando y los profesionales que hay detrás, hay mucha gente detrás... El pelo, el maquillaje, los zapatos o lo que sea que lleve. Todo está muy pensado por un eterno grupo de profesionales, como Josie".

