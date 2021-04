Cristina Pedroche, harta de los ataques a su físico: "No estoy obsesionada"

Cristina Pedroche ha tenido que lidiar una vez más con sus haters después de que publicara en su perfil una foto en la que aparecía presumiendo de figura con un conjunto deportivo formado por un top y unos shorts en negro.

Rápidamente, fueron muchos de esos críticos los que hicieron alusión a sus abdominales y a su obsesión por el deporte. Pero lejos de hacer caso omiso al tema, Pedroche ha querido plantarles cara y decirles lo que piensa al respecto.

Así ha compartido en sus stories de Instagram unas declaraciones que ha considerado oportunas vistos los comentarios que algunos le estaban dejando: "No me gusta mucho cuando dicen que estoy obsesionada con el deporte y que estoy muy musculosa". Y ha señalado: “En la foto se me ve más el abdomen súper duro por las sombras, pero sí, lo tengo duro y estoy orgullosa", dejando así de claro que para ella eran todo un halago los mensajes negativos que estaba recibiendo.

Además, la presentadora de ‘Love Island’ ha querido zanjar el tema afirmando que no está obsesionada con el deporte, sino con "encontrar mi mejor versión y, para mí, entrenar y llevar una dieta equilibrada, es parte de ser mi mejor versión". Y ha querido remarcar: "Mi mejor versión no es la más delgada ni la más musculosa. Si de repente me salen más músculos porque hago más entrenamiento de fuerza, es guay".

Por último ha querido dejar constancia de en qué consiste su estilo de vida: entrenamiento virtual, meditación cada mañana y dieta sana.

