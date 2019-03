Cristina Pedroche habla sobre su pérdida de peso: "No hay nadie más sexy que yo"

Cristina Pedroche está atravesando uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Y es que la vallecana está que no para, así lo ha confesado en un acto de la firma Elogy (donde es imagen de la marca), y ha aprovechado para hablar de su pérdida de peso y de las críticas que recibe en las redes sociales.

"Estoy que no paro de trabajar, pero no estoy haciendo ninguna dieta hipocalórica como se ha dicho. Como sano y Dabiz se encarga de ello, pero sólo he perdido 3 kilos, no he pasado de ser una ballena a una espina", decía bromeando la Pedroche, que además aseguraba que: "Antes me llamaban la ballena de Vallecas y ahora… ¿Seré la fina de Vallecas?".

Y es que la colaboradora de 'Zapeando' ha hablado también de las Campanadas de este año, que será el tercer año consecutivo que las presentará. Aunque no ha querido desvelar el look que llevará para despedir el 2016, sí que ha dicho -cansada de las críticas-: "Yo soy sexy, atrevida y arrolladora, pero me ponga un smoking o un vestido de cuello alto, van a hablar y va a haber críticas".

Para más inri, la que hace unas semanas se metió en el cuerpo de Jennifer Lopez en 'Tu Cara Me Suena', terminó sus declaraciones para la prensa con una frase que no dejará a nadie impasible y que, seguramente, no esté exenta de críticas: "No hay nadie que sea más sexy que yo". Y es que para ser imagen de Elogy tienes que sentirte sexy y segura de ti misma, así lo ha demostrado la presentadora.