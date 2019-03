Cristina Pedroche habla sobre David Muñoz en 'El Hormiguero 3.0': "Es la primera vez que me enamoro de verdad"

Ayer Cristina Pedroche se estrenó en el prime time de Antena 3 con el lanzamiento de 'Pekín Express'. Un día repleto de promociones: por la mañana la también colaboradora de 'Zapeando' acudió a 'Espejo Público', por la tarde concedió una entrevista en directo en el plató de los videoencuentros de Antena 3, y para poner la guinda final al día antes del estreno, Pedroche acudió al programa de Pablo Motos 'El Hormiguero 3.0'.

Allí junto a Pablo, además de hablar de la maravillosa experiencia que había sido presentar 'Pekín Express', Cristina habló sobre la relación que mantiene con David Muñoz: "Yo es la primera vez que me enamoro de verdad, y que sé que es para siempre, y por eso lo digo, antes he estado con chicos, pero nunca lo decía, porque sabía que sí que en el momento está bien pero no sabes que es para siempre, yo ahora sé que es para siempre, la persona que me completa, con la que quiero pasar el resto de mis días", confesaba la presentadora.

Y es que desde que comenzó a salir con David, Pedroche no tiene problemas en gritar a los cuatro vientos el gran amor que siente hacia el chef.