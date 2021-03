La foto de Cristina Pedroche: "No me pongo filtro ni nada"

Cristina Pedroche está imparable… La colaboradora de 'Zapeando' anunciaba recientemente que se pone al frente del nuevo programa de Neox, 'Love Island', una nueva aventura profesional con la que la presentadora está muy ilusionada.

Después de meses complicados debido a todos los problemas que su marido, el famoso cocinero Dabiz Muñoz, ha sufrido en sus restaurantes: tras el incendio que sufrió en Diverxo o el cierre de su restaurante de Londres; las cosas vuelve a estabilizarse para el matrimonio.

Y así de feliz posaba este jueves la presentadora ante sus seguidores, compartiendo con ellos una instantánea donde no necesitó ni filtros para mostrar la felicidad que refleja su rostro: "Hoy está siendo un día tan guay que se me nota. Estoy tan contenta que no me pongo filtro ni nada. ¡A lo loco!", escribe Pedroche junto a este post.

Una publicación donde además posa con las nuevas zapatillas que ha lanzado en colaboración con Puma, marca con la que lleva tiempo trabajando, y que tan buena aceptación ha tenido, tal y como hemos podido comprobar a través de las rede sociales.

A finales de febrero, la presentadora volvía a demostrar su valentía ante las cámaras participando en un increíble reto sobre telas aéreas en el programa de Antena 3, 'El Desafío'.

Un deporte que se ha convertido en uno de sus nuevos hobbies y que ahora practica ella sola en casa como ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

Un reto lleno de fuerza, disciplina y elasticidad con el que dejó a todo el mundo con la boca abierta, y es que Pedroche parece no tenerle miedo a nada.

Desde hace años, la presentadora ha hecho del deporte su filosofía de vida practicando running y yoga, y es que algunas de las increíbles posturas que ha conseguido realizar se han hecho virales a través de las redes sociales por su sorprendente dificultad.

