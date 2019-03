Cristina Pedroche explota en su blog: "Estoy harta de no poder decir nada sin que se saque todo de quicio"

Últimamente Cristina Pedroche ha sido el foco de atención y ha ocupado todos los titulares. La colaboradora de 'Zapeando' se casó en vaqueros con David Muñoz el pasado mes de octubre y desde entonces las opiniones sobre su vida se han disparado: que si se mudaban de Vallecas al centro de Madrid, que si se puso un vestido despampanante en las Campanadas 2016, que si costó un dineral, que si es una comunista antiespañola… Por ello, no es de extrañar que Pedroche se haya hartado de tanta crítica.

Así, Cristina ha utilizado su blog de la revista ¡Hola!, 'Wonderwall', para expresar lo que siente: "¡Basta ya de mentiras!", lo ha titulado. La presentadora afirma que le da pena que todo lo que diga se saque de contexto y que todo el mundo se meta con ella. "No me gusta tener que dar explicaciones de todas las mentiras que se inventan, sólo porque ahora hablar de mí da visitas", ha escrito indignada.

"Jamás diría que no me siento española, ¡¡porque soy española!! Jamás diría que soy comunista, ¡¡porque no soy comunista!! Ni me compro casas de millones de euros, ni cobro esos pastizales por hacer un anuncio, ni el vestido de Nochevieja valió 200.000€, ¡¡porque la marca me lo dio para esa noche!! Nadie pagó nada, ¡¡¡ni yo cobré por ponerme ese vestido!!!", explica una enfadadísima Pedroche.

La vallecana termina mostrando su alivio al tener que desaparecer por un tiempo para grabar la próxima temporada de 'Pekín Express', aunque ya se está temiendo lo que se vaya a encontrar a su vuelta. Cristina lo tiene claro: "Soy feliz porque no hace daño quien quiere sino quien puede". ¡Olé!