Cristina Pedroche explica el motivo por el que no se echó las fotos con unos turistas españoles en Londres

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están cada dos por tres en Londres, donde han abierto entre los dos un nuevo restaurante con el que el conocido chef ha expandido su negocio hostelero más allá de nuestras fronteras. Allí también gozan de la ‘privacidad’ de una ciudad en la que no les conoce todo el mundo, pero sí hay que tener en cuenta que hay mucho turista español.

Por eso hace unos días el portal Informalia difundía la noticia de que la presentadora se había negado a echarse unas fotos con unos turistas de la tierra en la capital británica. En una entrevista exclusiva para Bekia, Cris ha querido explicar el incidente: “Estábamos comiendo castañas y tenía la boca llena. Paseando nos habían pedido fotos antes, y si no, no se puede pasear”.

Pedroche defiende que suele hacerse fotos con todo el mundo, pero hay momentos en los que no: “Si estás hablando o tienes la boca llena no puedes hacer fotos”. Defiende que en la mayoría de los casos la gente que se les acerca es muy educada, “pero hay momentos en los que no se puede”.

Para el mismo medio, la de Vallecas ha revelado alguna que otra anécdota de situaciones que ha vivido con sus fans: “Muchas veces voy en el AVE o en el avión y me despiertan para hacerme una foto, y no da mucho gusto en ese momento”. O cuando se arriesga a que suban su foto y encima la critiquen: “Son las seis de la mañana, tienes ojeras, estás mal peinada… Y luego suben la foto y la gente empieza a decir que qué fea, y no entienden que son las seis de la mañana y estoy hecha un cuadro”.