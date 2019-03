Cristina Pedroche enseña su tripa en Zapeando tras las críticas que la tachan de gorda

Este pasado miércoles Cristina Pedroche se convertía en el centro de las críticas después de que Cuore publicase una imagen de la presentadora en la que luce una prominente barriga. Y aunque la colaboradora de Zapeando está acostumbrada a los comentarios, algunos le molestan más que otros.

Tras estas imágenes, Pedroche no ha querido perder la oportunidad de defenderse en su programa. "¿A que no estoy tan gorda en persona como dicen? Es que me han sacado por ahí con una tripa... ¡Mira, no tengo tripa!", comentó la vallecana mientras se levantaba la camiseta y enseñaba su barriga ante la cámara.

Aprovechando esta situación, Pedroche anunció que quiere quedarse embarazada y mandó un mensaje muy directo a su recién estrenado marido: "Como si estuviera embarazada, ¡ay embarazada, quiero estar embarazada, se lo voy a decir a David". ¿Veremos próximamente a la parejita embarazada?