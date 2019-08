Cristina Pedroche ha demostrado en otras ocasiones que no tiene reparo en publicar todo tipo de imágenes en sus redes sociales aun sabiendo que haga lo que haga le lloverán las críticas. Numerosas son las veces en las que Pedroche ha posado en bikini o en ropa interior haciendo que suban las temperaturas.

La presentadora puede presumir de envidiable cuerpazo y más aún estando en verano. Sin embargo, este posado veraniego es muy distinto a los anteriores, ya que Pedroche enseña cuál es su sujetador 'push up' perfecto.

Cristina Pedroche se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Singapur junto a su marido, el chef David Muñoz, y ha decidido subir una divertida instantánea en bikini para mostrar lo bien que se lo está pasando estas vacaciones. En la foto se la puede ver dentro de una piscina en bikini y con su marido detrás de ella poniendo morritos y sujetándole los pechos. La colaboradora de 'Zapeando' asegura en el pie de foto haber "encontrado el perfecto 'push up'".

De esta forma, parece que haga el efecto 'push up' que tanto deseamos a la hora de buscar un sujetador, aunque no parece muy práctico para salir a la calle con él todos los días. Lo que no cabe duda es que con esta foto Pedroche y Muñoz demuestran lo enamorados que siguen estando y que no les importa compartir su felicidad con el resto del mundo.

