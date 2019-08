Cristina Pedroche está disfrutando de uno de los mejores momentos en su carrera profesional. Recientemente ha revelado por fin una de las noticias más esperadas, y es que volverá a dar las campanadas este año en Antena 3. Una noticia que desveló en un evento donde sorprendió con sus sus dotes culinarias.

Pero recientemente la presentadora y colaboradora de 'Zapeando' se ha cabreado y mucho, y ha comentado sobre un tema que le enfada bastante. Durante el programa, hablaron de los nuevos rumores que rodean a Georgina Rodriguez sobre un posible embarazo, debido a como tenía la tripa en unas imágenes que enseñaron.

Ante estos rumores de la chica de Cristiano Ronaldo, Pedroche no se pudo contener y criticó esos comentarios que siempre tienen que aguantar las celebrities sobre sus posibles embarazos. Unos comentarios que enfadan mucho a la presentadora, pues es algo que ella también sabe de primera mano, y es que los medios también han dado por hecho alguna vez que la vallecana está embarazada.

"Que no digan todo el rato que estamos embarazadas. Que sois muy pesados. No. Y ya también hablo por mí, no estoy embarazada. Dejadme vivir…", ha dicho Cristina en el programa. Muy tajante ha querido dejar claro a los medios que por tener algo de tripa no se debería especular con embarazos.

Mira en el vídeo todo el mensaje de Cristina Pedroche. ¡Dale al play!