El drama que ha vivido Cristina Pedroche: "He llorado"

Cristina Pedroche comienza una nueva aventura, y es que la colaboradora estará al mando del nuevo programa que se emitirá en Neox el próximo domingo, 'Love Island'. En él, cinco solteros y cinco solteras convivirán durante seis semanas en una lujosa villa a la que no le falta ni un solo detalle, y así lo explicaba días antes en 'Zapeando' de poner rumbo a esta nueva aventura.

Por su parte, la presentadora se ha querido adelantar para tenerlo todo listo el día de la emisión, y por ello quiso viajar unos días antes a las Islas Canarias. Aunque no todo ha ido como esperaba y así lo ha confesado a través de su cuenta de Instagram. Como bien ha explicado, durante estos días ha estado un poco inactiva en sus redes sociales, ya que ha estado grabando algunas cosas para el nuevo programa, aunque esto no ha sido motivo para despejarse durante un rato y realizar deporte.

Al parecer, la colaboradora estaba siguiendo una de sus rutinas diarias de ejercicio en la terraza y cuando menos se lo esperaba empezó a escuchar el sonido de un insecto, pero lo que no se esperaba era lo que le iba a suceder después. "Me ha picado una abeja, aunque ya lo tengo un poco mejor, pero ha tenido que venir el médico y me ha recetado unas pastillas y una cremita", explicaba en sus stories

Aunque no ha sido todo, ya que según ha confesado se ha puesto muy nerviosa a cuenta del dolor que estaba sufriendo tras la picadura. "Me puse bastante nerviosa, porque he notado cómo me subía el dolor al cuello. Uf… muy mal. Y nada, he llorado un pelín, pero está todo bien. Yo es que allá donde voy tengo que montarla", continuaba hablando sobre lo que le había ocurrido e incluso ha querido bromear con ello.

